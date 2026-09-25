25.9.2026
Sinilevää esiintyi loppukesällä tavallista enemmän – Liperin ja Rääkkylän havaintopaikoilla tilanne pysyi rauhallisena
Sinilevää esiintyi sisävesillä loppukesällä paikoin tavallista enemmän, mutta Liperissä ja Rääkkylässä tilanne pysyi rauhallisena. Paikallisilla, asiantuntijoiden ylläpitämillä havaintopaikoilla ei havaittu sinilevää kertaakaan kesän aikana.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.