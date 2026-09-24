24.9.2026
Viinijärven kirjaston omatoimiaikana on ollut häiriöitä – kirjasto muistuttaa yhteisistä pelisäännöistä
Viinijärven uuden kirjaston omatoimiajalla on syksyn aikana esiintynyt häiriökäyttäytymistä ja epäasiallista toimintaa. Vaara-kirjastot muistuttaa käyttäjiä yhteisistä pelisäännöistä ja vetoaa heihin häiriöistä ilmoittamiseksi.
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