24.9.2026
Päätös: Valtteri Hautanen valittiin Liperin seurakunnan nuorisotyönohjaajaksi
Liperin seurakunnan kirkkoneuvosto valitsi Valtteri Hautasen nuorisotyönohjaajan virkaan. Samassa kokouksessa päätettiin muuttaa kahden työntekijän tehtävänimikkeet sekä julistaa ruoka- ja puhtauspalvelutyöntekijän virka haettavaksi.
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