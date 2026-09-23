23.9.2026
Työttömyysaste laski elokuussa Liperissä ja Rääkkylässä – Rääkkylän tilanne on silti maakunnan surkein
Pohjois-Karjalan työttömyysaste oli elokuun lopussa 14,3 prosenttia, kun kuukautta aiemmin osuus oli 16,1 prosenttia. Liperissä työttömänä oli 12,2 prosenttia ja Rääkkylässä 17,0 prosenttia työvoimasta. Kuukausittaista laskua varjostaa se, että työttömien määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna useissa maakunnan kunnissa ja pitkäaikaistyöttömien määrä jatkoi kasvuaan.
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