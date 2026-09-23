23.9.2026
Sanomalehti Karjalainen: Ylämyllyn pitkään odotettu tiehanke etenee – hallitus esittää 49 miljoonan euron rahoitusta
Sanomalehti Karjalaisen mukaan hallitus esittää 49 miljoonan euron rahoitusta valtatie 9:n parantamiseen Ylämyllyn kohdalla. Hanke muuttaisi noin kuuden kilometrin tieosuuden nelikaistaiseksi ja korvaisi nykyisen Liperintien T-risteyksen eritasoliittymällä.
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