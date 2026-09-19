19.9.2026
Lähestyvissä vaaleissa päätetään seurakunnan suunnasta – Liperissä valmistaudutaan uuden strategian laatimiseen
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa. Vaalipäivä on sunnuntai 15. marraskuuta 2026 ja ennakkoon voi äänestää 3.–7. marraskuuta. Vaaleissa valitaan seurakuntien luottamushenkilöt seuraavalle nelivuotiskaudelle 2027–2030.
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