18.9.2026
Liperissä toivotaan 15 vuoden ikärajaa energiajuomille – paikallisissa kaupoissa käytännöt vaihtelevat
Energiajuomien myynti lapsille ja nuorille on noussut keskusteluun sekä Liperissä että valtakunnallisesti. Maa- ja metsätalousministeriön valmistelemassa elintarvikelain muutoksessa ehdotetaan energiajuomien myynnin, luovuttamisen ja välittämisen kieltämistä alle 16-vuotiaille.
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