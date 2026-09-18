18.9.2026
Kysyimme, miksi Rääkkylän kunta hakee valtionosuuden korotusta
Rääkkylän kunta on päättänyt hakea kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaista harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle 2026. Haettava summa on 880 000 euroa. Päätöksen valtionosuuden korotuksen hakemisesta teki kunnanhallitus viimeisimmässä kokouksessaan.
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