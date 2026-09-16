16.9.2026
Kirjastoauton asiakkaat antoivat palautetta: Ketunlenkille toivotaan lisää pysäkkejä ja tietoa aikatauluista
Vaara-kirjastot pyysi heinä-elokuussa asiakkailtaan palautetta Ketunlenkistä selvittääkseen, miten kirjastoauton toimintaa voisi kehittää. Kyselyyn vastanneet toivoivat uusia pysäkkejä, lisää tietoa kirjastoauton aikatauluista sekä monipuolisempaa aineistoa.
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