14.9.2026
Itä-Suomen elinvoimakeskus jakoi tukia: Liperiin 1,36 miljoonaa, Rääkkylään 48 656 euroa
Itä-Suomen elinvoimakeskus myönsi tammi–kesäkuussa yli 54 miljoonaa euroa yritysten, maaseudun, maatalouden, kalatalouden ja alueellisen kehittämisen hankkeisiin. Liperin ja Rääkkylän alueella tukea saivat muun muassa yritykset, yhdistykset ja kalastajat.
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