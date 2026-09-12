12.9.2026
Liperissä vedotaan energiajuomien myynnin rajoittamisen puolesta
Liperissä vedotaan energiajuomien myynnin rajoittamisen puolesta. Ylämyllyn koulun Vanhempainneuvosto Rumpu ry ja Liperin nuorisovaltuusto ovat keränneet adressia, jossa esitetään, että liperiläiset energiajuomia myyvät yritykset eivät myisi niitä alle 15-vuotiaille.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.