11.9.2026
Kuntalaki on muuttumassa – valtiolle uusi rooli ja nuorille vahvempi ääni
Kuntalakiin esitetään useita muutoksia, jotka koskevat muun muassa kuntien varautumista, nuorten vaikuttamismahdollisuuksia, kuntakonsernien ohjausta sekä kuntien talousraportointia. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 3. syyskuuta. Laki ei siis ole vielä voimassa, vaan eduskunta käsittelee sitä parhaillaan.
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