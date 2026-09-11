Jos eduskunta hyväksyy hallituksen kuntalakiin esittämät muutokset, nuorisovaltuustolle säädettäisiin oikeus tehdä kunnan toimintaa koskevia kuntalain mukaisia aloitteita. Liperin nuorisovaltuuston puheenjohtajana toimii Minnea Häkkinen. Kuva: Arkisto