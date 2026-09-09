9.9.2026
”Pienten lasten kanssa niin oli helpompi” – etäpalvelut tuovat joustoa perheiden arkeen
Lapsen tai nuoren sosiaali- ja terveysasioiden hoitaminen ei aina vaadi käyntiä vastaanotolla, sillä monet asiat voi hoitaa myös etänä. Siun sote tarjoaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille etäpalveluja muun muassa videovastaanottoina, chatteina ja puhelinpalveluna.
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