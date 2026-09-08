8.9.2026
Liperin kunta puolustaa kaavaratkaisuaan – kaavasta tehty valitus koskee erityisesti luontoselvityksiä sekä viitasammakon ja viherukonkorennon suojelua
Liperin kunnanhallitus päätti antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lausunnon VT 9:n asemakaavaa koskevasta valituksesta. Kunta katsoo, että valitus tulee jättää tutkimatta tai vaihtoehtoisesti hylätä perusteettomana.
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