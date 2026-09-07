7.9.2026
Rääkkylässä kiista romuajoneuvon siirrosta jatkuu – lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen
Rääkkylän elinvoimalautakunta on hylännyt oikaisuvaatimuksen, joka koski rakennustarkastajan päätöstä siirtää Rääkkylässä sijaitsevalla kiinteistöllä oleva Seat Altea -henkilöauto jätelain tarkoittamalle kerääjälle tai käsittelijälle. Lautakunta päätti samalla pitää rakennustarkastajan heinäkuussa tekemän siirtopäätöksen voimassa.
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