6.9.2026
Liperin kunta tarjoaa nuorille tukea Ylämyllyn kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden vuoksi
Liperin kunta kertoo järjestävänsä nuorille tukea Ylämyllyllä tapahtuneen kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden vuoksi.
Ylämyllyn nuorisotila on sunnuntaina ja maanantaina avoinna tavallista laajemmin. Paikalla on nuorisotyöntekijöitä, hyvinvointipedagogi sekä seurakunnan työntekijä.
Osoitteessa Laavupolku 2 sijaitseva nuorisotila on avoinna sunnuntaina 6. syyskuuta kello 16–21 ja maanantaina 7. syyskuuta kello 14.15–20.
Liperin kunnan mukaan nuorilla on alkavan viikon aikana mahdollisuus saada keskusteluapua suru-uutisen käsittelyyn myös koulupäivien aikana.
– Onnettomuus koskettaa laajasti yhteisöämme. Liperin kunta ottaa osaa nuoren omaisten ja läheisten suruun, kunta toteaa tiedotteessaan.
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