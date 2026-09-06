6.9.2026
Alaikäinen poika menehtyi mopo-onnettomuudessa Ylämyllyllä sunnuntain vastaisena yönä
Poliisi sai hätäkeskukselta tehtävän sunnuntaina 6. syyskuuta kello 2.26. Ilmoituksen mukaan alaikäinen poika oli löytynyt loukkaantuneena Ylämyllyntien ja Karmikujan risteyksestä.
Sivullinen oli poliisin mukaan kuullut mopon äänen Ylämyllyn suunnasta. Pian tämän jälkeen oli kuulunut kova rysäys, minkä jälkeen mopon ääni oli lakannut.
Poliisin paikkatutkinnan perusteella mopon epäillään törmänneen liikenteenjakajaan. Törmäyksen seurauksena kuljettaja kaatui ja loukkaantui vakavasti.
Ensihoito ilmoitti myöhemmin poliisille, että poika oli menehtynyt onnettomuudessa saamiinsa vammoihin.
Poliisin tämänhetkisten tietojen perusteella onnettomuuteen ei epäillä liittyvän muita osallisia.
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