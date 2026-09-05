5.9.2026
Paikallinen yhdistys: Arvinsalmen lossin häiriötilanne osoitti vakavan puutteen liikennetiedottamisessa
Pohjoisen Saimaan saariston kehittämisyhdistys on ottanut kantaa Arvinsalmen lossiliikenteen häiriötilanteeseen ja sen tiedottamiseen. Lounais-Suomen elinvoimakeskukselle toimittamassaan kannanotossa yhdistys arvostelee erityisesti sitä, ettei ennalta ilmoitetun liikennekatkon jatkumisesta saatu riittävästi ajantasaista tietoa.
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