5.9.2026
Liikennekuolemat vähenivät selvästi Itä-Suomessa – rattijuopumusten lisääntyminen huolestuttaa
Itä-Suomen poliisin mukaan tieliikenteessä on tämän vuoden tammi–heinäkuussa kuollut ja loukkaantunut selvästi vähemmän ihmisiä kuin viime vuoden vastaavana aikana. Myös törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat vähentyneet. Poliisi arvioi, että lisääntynyt liikennevalvonta on osaltaan rauhoittanut liikennettä.
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