1.9.2026
Viileä ja melko sateinen kesäsää verotti Paksuniemen kävijämäärää – Saariston Puodilla ja Summerissa kesä oli vilkas
Rantaravintoloiden kesä sujui vaihtelevasti Liperissä ja Rääkkylässä. Liperiläiseltä Saariston Puodilta kerrotaan, ettei melko sateinen ja viileä kesä juuri verottanut kävijämäärää, kun taas Paksuniemen satamakahvilassa Rääkkylässä kesä oli aiempaa hiljaisempi.
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