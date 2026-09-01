1.9.2026
Ulkomaalaiset toivat kasvua Pohjois-Karjalan matkailuun – Kukkakuhhaus oli yksi kesän vetonauloista
Pohjois-Karjalan matkailukesä oli viime vuotta vilkkaampi. Visit Finlandin matkailutilastojen mukaan maakunnan rekisteröity majoitusmyynti kasvoi heinäkuussa peräti 88 prosenttia viime vuoden heinäkuuhun verrattuna. Myös alkuvuoden matkailuluvut ovat vahvassa kasvussa.
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