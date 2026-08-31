Riveria järjestää koulutusta kuudella paikkakunnalla: Joensuussa, Kiteellä, Lieksassa, Nurmeksessa, Outokummussa ja Valtimolla. Lisäksi Riveria järjestää koulutusta laajasti eri puolilla Pohjois-Karjalaa työpaikoilla ja yrityksissä. Liperin naapurikunnassa Outokummussa voi opiskella kone- ja tuotantotekniikkaa, kaivos- ja louhinta-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä monipuolisesti kulttuuri- ja media-alaa. Kuva: Hanna-Leena Kunttu