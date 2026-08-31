31.8.2026
Riveria nostaa työnantajille maksettavia oppisopimuskorvauksia – tavoitteena on kannustaa työnantajia palkkaamaan uusia työntekijöitä oppisopimuksella
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria korottaa työnantajille maksettavia koulutuskorvauksia uusissa oppisopimuksissa. Tavoitteena on kannustaa työnantajia palkkaamaan uusia työntekijöitä oppisopimuksella ja lisätä oppisopimusten määrää.
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