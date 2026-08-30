30.8.2026
Lossi liikennöi taas normaalisti Arvinsalmella
Katkos Arvinsalmen lossiliikenteessä on ohi, ja lossi liikennöi taas normaalisti Liperin ja Rääkkylän yhdistävällä salmella.
Eilen lauantaina aamupäivällä lossiliikenne oli suunnitellusti pysähdyksissä lossinvaihdon ajan – Arvinsalmella liikennöivä Nestori-lossi siirrettiin telakalle määräajaksi, ja käyttöön otettiin varalossi. Vaihdon yhteydessä tapahtui kuitenkin onnettomuus, kun kalturi eli ajoramppi rikkoutui.
Arvinsalmen lossiliikenne oli pysähdyksissä koko lauantai-iltapäivän ja -illan ajan. Kalturi saatiin paikoilleen vasta puolenyön aikoihin, jonka jälkeen varalossi pääsi aloittamaan liikennöinnin.
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