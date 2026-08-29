29.8.2026
Lossi ei nyt liiku Arvinsalmella – Katkos kestää jopa huomiseen saakka
Liikennekatko Arvinsalmella jatkuu edelleen. Varalossin käyttöönoton vuoksi Arvinsalmella oli tänään lauantaina suunniteltu liikennekatko kello 7-11. Ajorampin hajoamisen vuoksi katko on kuitenkin venynyt.
Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, milloin lossiliikenne väylällä pääsee jatkumaan. Kotiseutu-uutisten saamien tietojen mukaan apukalustoa on paikalla, mutta sukeltajia vasta odotellaan hätiin.
On mahdollista, että liikennekatko kestää jopa huomiseen sunnuntaihin asti.
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