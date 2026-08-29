29.8.2026
Maksuton välipala kokoaa koululaiset yhteen Liperissä – Tiina Savolaiselle Yksinäisyyttä vähentävä teko -palkinto
Liperin kirkonkylällä sijaitsevassa Kahvila Mocassa käy iltapäivisin vilkas kuhina. Paikalliset alakoululaiset tulevat koulupäivän jälkeen kahvilaan maksuttomalle välipalalle, tapaamaan kavereita ja viettämään aikaa yhdessä.
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