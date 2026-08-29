29.8.2026
Koulutyö alkoi uudessa koulussa, vanha saa uuden elämän – Viinijärven vanhaa koulua peruskorjataan parhaillaan
Viinijärven koululla eletään parhaillaan muutosten aikaa. Uusi koulurakennus on valmistunut, ja koulutyö uusissa tiloissa on jo käynnistynyt. Samassa pihapiirissä rakennustyöt kuitenkin jatkuvat, sillä vanhaa koulurakennusta peruskorjataan parhaillaan.
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