112 Suomi -sovellus on yksi nykyisistä vaaratiedotteiden välityskanavista. Uusi Cell Broadcast -järjestelmä täydentää nykyisiä varoituskanavia ja mahdollistaa vaaratiedotteiden lähettämisen suoraan alueella oleviin matkapuhelimiin. Kuva: Jyrki Pönkkä