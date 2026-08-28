28.8.2026
Uusi varoitusjärjestelmä tuo vaaratiedotteet suoraan puhelimiin – hallitus esittää vaaratiedotelain muuttamista
Suomessa ollaan ottamassa käyttöön uusi väestönvaroitusjärjestelmä, jonka avulla viranomaiset voivat lähettää vaaratiedotteita suoraan matkapuhelimiin. Hallitus antoi torstaina 27. elokuuta eduskunnalle esityksen vaaratiedotelain muuttamisesta. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. marraskuuta 2026.
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