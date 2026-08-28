28.8.2026
Rääkkylän vuoden 2027 talousarvion valmistelu käynnistyy – kunnanhallitus hyväksyi laadintaohjeen
Rääkkylän vuoden 2027 talousarvion valmistelu on käynnistynyt kunnanhallituksen hyväksyttyä talousarvion laadintaohjeen. Ohje määrittelee, millä perusteilla kunnan ensi vuoden talousarviota ja vuosien 2028–2030 taloussuunnitelmaa valmistellaan.
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