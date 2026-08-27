27.8.2026
Rääkkylän koulussa valmistaudutaan muuttoon – rakennustyömaa tuo muutoksia koulun arkeen
Uuteen koulurakennukseen siirtyminen on alkaneen lukuvuoden erityispiirre Rääkkylän koulussa, todetaan koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Koulun toiminta on tarkoitus siirtää uusiin, parhaillaan rakenteilla oleviin tiloihin keväällä 2027.
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