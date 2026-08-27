27.8.2026
Rääkkylä käyttää joukkoliikenteeseen yli 64 000 euroa – valtaosa summasta kuluu kunnan sisäiseen liikenteeseen
Rääkkylän kunnan joukkoliikenteestä maksamat kustannukset nousevat tulevalla ajokaudella yli 64 000 euroon, kun osa aiemmin Traficomin hankkimasta liikenteestä siirtyy kunnan maksettavaksi. Suurin osa summasta kuluu kunnan sisäiseen liikenteeseen, jonka kustannuksista kunta vastaa kokonaan.
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