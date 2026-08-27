27.8.2026
Poliisi ja pelastuslaitokset tiivistävät yhteistyötään Itä-Suomessa – partiot voivat jatkossa käyttää pelastusasemia tukikohtinaan
Poliisi ja pelastuslaitokset tiivistävät yhteistyötään Itä-Suomessa. Itä-Suomen poliisilaitos sekä Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon pelastuslaitokset ovat solmineet operatiivista yhteistyötä koskevan sopimuksen.
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