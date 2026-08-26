26.8.2026
Tietyöt jatkuvat vielä muutaman viikon ajan – päällystystöitä tehdään myös Liperissä ja Rääkkylässä
Päällystystöitä tehdään Itä-Suomessa syyskuun loppuun saakka. Itä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan kuluneen kesän päällystystyöt ovat edenneet hyvin, ja kohteet ovat valmistuneet pääpiirteittäin aikataulun mukaisesti.
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