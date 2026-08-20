20.8.2026
Heinäkuussa hukkui 16 ihmistä – vesillä liikuttaessa turvallisuus alkaa ennakoinnista
Suomessa hukkui heinäkuussa ennakkotietojen mukaan 16 ihmistä, kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH). Seitsemän hukkumisista tapahtui uinnin yhteydessä ja neljä liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen. Yksi ihminen hukkui veteen putoamisen seurauksena. Neljässä tapauksessa tapahtumien kulku ei ole tiedossa.
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