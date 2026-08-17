17.8.2026
Riverian ja Karelian yhteistyötä aiotaan tiivistää – tavoitteena sujuvammat koulutuspolut ja yhteiset palvelut
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian ja Karelia-ammattikorkeakoulun yhteistyön tiivistämistä koskeva selvitys on valmistunut. Selvityksen mukaan yhteistyön tiivistäminen on tarpeen, jotta oppilaitokset pystyvät vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön, pienenevien ikäluokkien ja kiristyvän rahoituksen tuomiin haasteisiin.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.