16.8.2026
Rääkkyläläinen Sari Hirvonen on vuoden 2026 Keski-Karjalan seutukehittäjä – ”Kyllä nyt pääsivät yllättämään miut niin, että huh huh”
Keski-Karjalan Jetina ry on valinnut vuoden 2026 Keski-Karjalan seutukehittäjäksi rääkkyläläisen Sari Hirvosen. Palkinto myönnetään Keski-Karjalan seudun eteen tehdystä kehittämistyöstä.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.