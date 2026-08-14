14.8.2026
Varhaiskasvatus on monelle maksutonta – Rääkkylässä palvelusta maksaa vain joka neljäs, Liperissä hieman useampi
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei peritä tulojen perusteella yhä useammalta lapselta, kertoo Kuntaliiton tuore selvitys. Muutos näkyy myös Liperissä ja Rääkkylässä, joissa suurin osa varhaiskasvatuksen asiakkaista saa palvelun ilman asiakasmaksua.
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