14.8.2026
Poliisi keskittää lupapalveluita – syyskuusta alkaen lupa-asioita ei voi enää hoitaa Kiteen ja Outokummun poliisiasemilla
Itä-Suomen poliisi keskittää lupapalveluiden käyntiasioinnin kymmenelle paikkakunnalle. Muutoksen myötä Kiteen ja Outokummun poliisiasemien lupapalveluiden käyntiasiointi päättyy 1. syyskuuta alkaen.
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