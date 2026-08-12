12.8.2026
Helikopterioksinnat alkavat Liperissä ja Rääkkylässä – tästä on kyse
PKS Sähkönsiirto aloittaa keskijänniteverkon 20 kilovoltin ilmajohtojen helikopterioksinnat tiistaina 18. elokuuta. Oksintoja tehdään elokuusta vuoden loppuun eri puolilla yhtiön verkkoaluetta. Yhteensä helikopterilla oksitaan noin 300 kilometriä sähkölinjoja.
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