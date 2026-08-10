10.8.2026
Useampi kuin joka toinen liperiläinen ekaluokkalainen aloittaa koulutaipaleensa Ylämyllyn koulussa
Liperin kunnan ylläpitämissä peruskouluissa koulutaipaleensa aloittaa tällä viikolla 120 ekaluokkalaista. Suurin osa heistä suuntaa Ylämyllyn koulun Jyrin yksikköön, jossa lukuvuotensa aloittaa 76 ekaluokkalaista.
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