10.8.2026
Poliisi valvoo tehostetusti liikennettä ensimmäisten kouluviikkojen aikana – erityistarkkailussa ovat muun muassa ajonopeudet
Koulujen alkaessa liikenteeseen palaa jälleen suuri joukko lapsia ja nuoria. Itä-Suomen poliisi tehostaa liikennevalvontaa koulujen läheisyydessä ensimmäisten kouluviikkojen aikana. Erityistä huomiota kiinnitetään ajonopeuksiin, suojatiesääntöjen noudattamiseen ja kuljettajien tarkkaavaisuuteen. Valvonnassa tarkkaillaan lisäksi liikennevalojen noudattamista, turvalaitteiden käyttöä sekä matkapuhelimen ja muiden viestintävälineiden käyttöä ajon aikana.
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