9.8.2026
Sanomalehti Karjalainen: Paksuniemen satamaravintola ja majoituspalvelut ovat myynnissä
Sanomalehti Karjalaisen mukaan Rääkkylän Paksuniemen satamaravintola ja majoituspalvelut ovat myynnissä. Kolmatta kesää yrittäjinä toimivat Pasi Hämäläinen ja Jonne Soininen myyvät Paksuniemen liiketoiminnan ja irtaimiston. Kiinteistön omistaa Rääkkylän kunta, joka vuokraa tiloja yrittäjille ja vastaa kiinteistön ylläpidosta.
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