6.8.2026
1,9 miljoonan suomalaisen tulee maksaa kiinteistöveroa viimeistään tänään – myöhässä maksaneita oli viime vuonna 425 000
Tänään torstaina 6. elokuuta erääntyy vuoden 2026 kiinteistöveron ensimmäinen erä yhteensä 1,9 miljoonalla kiinteistönomistajalla. Maksettavaa on yhteensä noin 440 miljoonaa euroa, kertoo Verohallinto.
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