4.8.2026
Uuteen kouluun muutetaan kesken lukuvuoden – ratkaisu on herättänyt keskustelua Rääkkylässä
Rääkkylään rakennetaan parhaillaan uutta yhtenäiskoulua. Työmaalla tehdään rakennuksen pohjatöitä, ja reilun puolen vuoden kuluttua hirsirakenteisen koulun on määrä olla valmis. Tavoitteena on, että koulu valmistuu maaliskuussa 2027.
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