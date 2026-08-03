Lehti uudistuu: Kotiseutu-uutiset ottaa merkittävän digiloikan – tulossa digitaalinen palveluyhteisö ja uusi yritysportaali
Kotiseutu-uutiset ei halua olla enää vain paperille ja verkkosivuille tuotettu uutiskanava, vaan siitä rakennetaan monikanavainen digitaalinen yhteisö, joka kokoaa yhteen alueen ihmiset, palvelut ja yritykset.
– Paikallismedian tehtävä on muuttua ajan mukana. Haluamme tarjota lukijoille entistä paremman tavan seurata oman alueensa tapahtumia ja uutisia sekä samalla rakentaa yrittäjille uudenlaisia mahdollisuuksia näkyä ja tavoittaa asiakkaita, kertoo Kotiseutu-uutisten päätoimittaja Jyrki Pönkkä.
Kehityshankkeessa uudistetaan lehden digitaalinen julkaisualusta ja samalla rakennetaan uutta liiketoimintamallia, joka vastaa muuttuneeseen mediaympäristöön ja ihmisten tapaan käyttää digitaalisia palveluita.
Uusi verkkopalvelu helpottaa uutisten ja palveluiden löytämistä
Uudistuksen keskiössä on moderni, mobiiliin optimoitu uutissivusto ja dynaaminen uutisvirta. Uusi palvelu tekee uutisten seuraamisesta entistä sujuvampaa eri laitteilla ja tarjoaa lukijoille selkeämmän käyttökokemuksen.
Merkittävä osa uudistusta on myös yritysportaali ja alueellinen palvelukartta. Sen kautta Liperin ja Rääkkylän paikalliset yritykset saavat halutessaan käyttöönsä uuden näkyvyyskanavan sekä työkaluja omien tietojensa ja palveluidensa hallintaan.
– Portaalissa hyödynnetään älykästä verkkohakua, jonka tavoitteena on tehdä paikallisten palveluiden löytämisestä entistä helpompaa. Jatkossa alueen asukkaat ja vierailijat voivat löytää tarvitsemansa palvelut aiempaa tehokkaammin yhdestä paikasta, päätoimittaja Pönkkä taustoittaa.
Uusia sisältöjä kausiasukkaille tai muutoin alueestamme kiinnostuneille
Uudistus tuo mukanaan myös uusia digitaalisia tilaustuotteita. Erityisesti kausiasukkaille ja muualla asuville, joilla on yhteys alueeseen, kehitetään räätälöityjä sisältökokonaisuuksia.
Yksi tulevista konsepteista on ”Juuret Liperissä”, jonka tavoitteena on tarjota alueesta kiinnostuneille oma digitaalinen väylä paikallisiin uutisiin, ilmiöihin ja yhteisöön.
Yrityksille uusia mahdollisuuksia digitaaliseen näkyvyyteen
Paikallisten yritysten tarpeet ovat tärkeä osa hanketta. Uudistuva palvelu tarjoaa yrittäjille monipuolisempia mahdollisuuksia digitaaliseen markkinointiin ja näkyvyyteen.
Kehittyvä mainoshallinta mahdollistaa aiempaa vuorovaikutteisempia digimainonnan ratkaisuja ja auttaa yrityksiä tavoittamaan oikeat asiakkaat alueella.
– Paikallisten yritysten menestyminen on koko alueen elinvoiman kannalta tärkeää. Haluamme olla mukana rakentamassa välineitä, joilla yritykset voivat näkyä paremmin ja asiakkaat löytävät paikalliset palvelut helpommin, toimitusjohtaja Mikko Pönkkä sanoo.
Investointi paikallisen median tulevaisuuteen
Digitaalinen Kotiseutu-yhteisö ja yritysportaali -hanke vahvistaa paikallismedian asemaa aikana, jolloin koko toimiala on suuressa muutoksessa. Hanketta osarahoittaa Euroopan unioni Itä-Suomen elinvoimakeskuksen kautta 50 prosentin tukiosuudella.
Tavoitteena on rakentaa palvelu, joka palvelee sekä nykyisiä lukijoita että uusia yleisöjä tulevaisuudessa.
– Kotiseutu-uutisten uudistuksen tavoitteena on luoda digitaalinen kohtaamispaikka, joka yhdistää uutiset, ihmiset, palvelut ja yritykset – ja vahvistaa samalla Liperin ja Rääkkylän alueen elinvoimaa, Pönkät niputtavat.
Uudistus ja uudet palvelut näkevät päivänvalon tulevan syksyn ja loppuvuoden aikana. Kotiseutu-uutiset tiedottaa tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin uusista palveluista ja yhteistyökumppanista lähiaikoina. Kotiseutu-uutisten lukijoilta uudistus ei vaadi toimenpiteitä.
– Ja korostettakoon erikseen, että perinteinen paperilehti jatkaa matkaansa tämän kaiken rinnalla samalla tavalla kuin tähänkin asti, päätoimittaja Jyrki Pönkkä painottaa.
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