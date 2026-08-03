Pääkirjoitus: Uudistuva Kotiseutu-uutiset katsoo rohkeasti tulevaisuuteen
Kuusikymmentä vuotta on paikalliselle lehdelle merkittävä saavutus. Se kertoo luottamuksesta, sitoutumisesta ja siitä, että lehdellä on ollut tärkeä tehtävä oman alueensa ihmisten elämässä. Tänä vuonna juhliva Kotiseutu-uutiset ei kuitenkaan katso vain taaksepäin – katse on vahvasti tulevaisuudessa.
Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti, ja niin muuttuvat myös ihmisten tavat seurata uutisia, etsiä tietoa ja olla yhteydessä toisiinsa. Paikallislehden tehtävä ei ole jäädä muutoksen sivustakatsojaksi, vaan kulkea kehityksen eturintamassa.
Tulevaisuuden Kotiseutu-uutiset ei ole vain painettu lehti tai verkkosivu. Se rakentuu monikanavaiseksi digitaaliseksi yhteisöksi, joka kokoaa yhteen alueen ihmiset, uutiset, tapahtumat, palvelut ja yritykset. Tavoitteena on tehdä paikallisen tiedon löytämisestä entistä helpompaa ja tarjota lukijoille uusia tapoja pysyä mukana oman kotiseudun elämässä – silloin kun, ja siellä missä se itselle parhaiten sopii.
Uudistuksen hienous piilee juuri siinä, että se ei korvaa perinteistä paikallismediaa, vaan vahvistaa sitä. Hyvä paikallislehti on aina ollut enemmän kuin uutisten välittäjä. Nyt tätä tehtävää voidaan toteuttaa entistä laajemmin digitaalisten välineiden avulla.
Merkittävä osa uudistusta on uusi yritysportaali ja alueellinen palvelukartta. Ne tuovat paikallisille yrityksille uusia mahdollisuuksia näkyä ja tavoittaa asiakkaita. Samalla alueen asukkaille ja vierailijoille tarjoutuu entistä parempi väylä löytää tarvitsemansa palvelut läheltä. Paikallisen median ja paikallisten yritysten yhteistyö on tärkeä osa alueen elinvoimaa, ja tässä uudistuksessa nämä kaksi asiaa kohtaavat luontevalla tavalla.
Erityisen tärkeää on myös se, että uudistuksessa huomioidaan kaikki ne ihmiset, joilla on side alueeseen, vaikka he eivät asuisi täällä ympäri vuoden. Kausiasukkaat ja entiset asukkaat muodostavat tärkeän yhteisön, jolle voidaan jatkossa tarjota uudenlaisia sisältöjä ja helpompia mahdollisuuksia pysyä mukana Liperin ja Rääkkylän elämässä.
Digitaalinen kehitys ei tarkoita paikallisuuden katoamista – päinvastoin. Oikein toteutettuna se antaa paikallisuudelle entistä suuremman mahdollisuuden näkyä. Kun tieto, ihmiset ja palvelut löytyvät helpommin yhdestä paikasta, vahvistuu myös yhteisöllisyys.
Kotiseutu-uutisten uudistus on investointi tulevaisuuteen. Se mahdollistaa sen, että oma paikallinen media on olemassa myös tulevina vuosikymmeninä. Tavoitteenamme on rakentaa lehti ja palvelu, jolla on edellytykset palvella alueen ihmisiä seuraavatkin 60 vuotta.
Uudistuminen pitää meidät mukana ajassa, koska kuten tiedämme: aina ei voi asioita tehdä kuten ennen. Ajat muuttuvat ja niin pitää muuttua myös tavat. Kotiseutu-uutiset jatkaa tehtäväänsä alueensa ihmisten ja yritysten kumppanina – jatkossa entistä monipuolisempana ja saavutettavampana.
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