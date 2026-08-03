3.8.2026
Hyvinvointialue jatkaa Liperin sote-keskuksen vuokralaisena – uusi sopimus on voimassa toistaiseksi
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue ja Liperin kunta ovat tehneet uuden vuokrasopimuksen Liperin sosiaali- ja terveyskeskuksesta. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Aiempi vuokrasopimus päättyi toukokuun 2026 lopussa, sillä Liperin kunta ja hyvinvointialue neuvottelivat pitkään sote-keskuksen myymisestä hyvinvointialueelle. Koska kauppaa ei syntynyt, kiinteistön käyttö jatkuu vuokrasuhteella.
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