1.8.2026
Rääkkylässä koulutiensä aloittaa kuusi ekaluokkalaista – määrä on vähentynyt viime vuosista
Tänä syksynä, 12. elokuuta, koulutiensä aloittaa Rääkkylän koulussa kuusi ekaluokkalaista. Ekaluokkalaiset opiskelevat yhdysluokassa esiopetusikäisten kanssa, joten 0–1-luokalla on tänä syksynä yhteensä kahdeksan oppilasta.
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