Liperiläinen Jyrki Utriainen (oik.) vetää paneelikeskusteluja Kotkaniemi-foorumissa keskiviikkona 5. elokuuta. Viime vuonna hän veti yhden keskustelun vastaavassa tilaisuudessa – kuvassa Utriaisen kanssa keskustelemassa puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.). Kuva: Etelä-Saimaa