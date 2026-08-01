1.8.2026
Liperiläinen Jyrki Utriainen haluaa nostaa Itä-Suomen turvallisuuskeskustelun ytimeen
Liperiläinen, Etelä-Saimaan päätoimittaja, Jyrki Utriainen vetää paneelikeskusteluja Kotkaniemi-foorumissa. Kyseessä on valtakunnallinen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskustelufoorumi, joka kokoaa yhteen päättäjiä, tutkijoita, elinkeinoelämän edustajia ja median. Kotkaniemi-foorumi on yksi Suomen merkittävimmistä yhteiskunnallisista keskustelufoorumeista.
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