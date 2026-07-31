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Poliisi valvoi liikennettä tehostetusti – rattijuopumustapauksia tuli ilmi viime kesää enemmän
Julkaistu kategoriassa: Tilaajille, Uutiset Kirjoittanut Hanna-Leena Kunttu 31.7.2026
Poliisin tietoon tulleiden rattijuopumustapausten määrä on kasvanut Itä-Suomessa.
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Tietoa kirjoittajasta
Hanna
Hanna-Leena Kunttu kirjoitti ensimmäiset artikkelinsa Kotiseutu-uutisiin helmikuussa 2011.
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