2.6.2026
Rääkkylän kunnanhallitus päätti myydä shiitakehallin ITR BioSystems Oy:lle – tavoitteena on käynnistää tuotanto uudelleen
Rääkkylän kunnanhallitus päätti kokouksessaan 1. kesäkuuta myydä Kinnulan tilalla sijaitsevan noin kahden hehtaarin määräalan sekä sillä sijaitsevat tuotanto- ja varastorakennukset ITR BioSystems Oy. Kauppahinta on 86 755 euroa.
